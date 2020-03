Järkevyys hakusessa

Koronavirus on parin viime viikon aikana myllertänyt säälimättä satoja aikatauluja ja suunnitelmia. Kansalaisten lomamatkoja se alkoi sekoittaa vielä aikaisemmin. Kuitenkin poikkeuksia on ollut laidasta laitaan. Toissa viikolla kahdeksanhenkinen turistiryhmä Karjalasta kerskaili sosiaalisessa mediassa kuvillaan, joissa he olivat ainoat matkustajat Italiaan lentävässä halpalentoyhtiön koneessa.

Tilanne Karjalan tasavallassa on nyt rauhallinen. Onneksi. Tasavalta valmistautuu mahdolliseen virustorjuntaan eikä paniikkia kansalaisten käytöksessä näy. Markettien hyllyt notkuvat elintarvikkeita, myös vessapaperia on jokaiseen käyttöön.

Korona-uutisointi on suurin piirtein pysynyt asiallisena ja tunneskaalaltaan kohtuuden rajoissa. Toki välillä jotkut verkkolehdet ovat syyllistyneet ylilyönteihinkin. Ikävä kyllä jopa uskottavista laatulehdistä saattoi lukea juttuja, joiden mottoon oli nostettu lause: ”Älkää vaan taipuko paniikkiin, mutta kaikki on erittäin huonosti”.

Ihmekös, että sellaisten ”uutisten” jälkeen lukijat vetoavat alueidensa viranomaisiin ja jopa vaativat rajoittamaan kaikkien koronavirusepäiltyjen henkilökohtaista vapautta kaikin mahdollisin keinoin. ”Niiden kolmen idioottien takia, joiden teki mieli käväistä Italiassa, koko kaupunki nyt saa tartunnan! Ei tarvinnut jättää 150 ihmistä kotikaranteeniin, olisi pitänyt sulkea kaikki sairaalaan kahdeksi viikoksi ja jokaisen viereen poliisimies”, tällaiset kommentit eivät ole harvinaisia keskustelufoorumeilla.

Ranskan presidentti Macron sanoi maanantaina ”maansa olevan terveyssodassa”. Niin ovat nyt kaikki muut maat, joissa on havaittu koronavirustartuntoja. Sen sodan eturintamalle on laitettu lääkäreitä ja sairaanhoitajia. Tappioiden vähentämiseksi ja selustansa turvaamiseksi he tarvitsevat luotettavia joukkoviestimiä, joka faktoja vääristelemättä, tilastoja sumentamatta ja reaalikuvaa synkistämättä uutisoivat, valistavat, suosittavat ja varoittavat. Nyt jos koskaan medialta vaaditaan sananvapauden vastuullista käyttämistä ja ammattieettisen keskustelun edistämistä. Pakokauhun lietsominen ei kuulu journalistisiin ohjeisiin.

Ei siis muuta kun kaikille meille rauhallista suhtautumista tilanteeseen ja sairauskäyrän pikaista kääntymistä alaspäin. Muistakaamme pestä kätemme mahdollisimman usein. Ja lakatkaamme hamstraamasta vessapaperipakkauksia kärrykaupalla. Korona ei ole sairaus, joka sitä sen kummemmin tarvitsee.