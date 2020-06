Karjala 100: Uuden ajan alku

Maanantaina 8. kesäkuuta Karjalan tasavalta täytti sata vuotta. Tasavallan historia juontuu niin kutsutun Karjalan työkommuunin perustamisesta. Juhlapäivä on sikäli merkittävä meille, että työkommuunin perustajien joukossa oli muun muassa punaisia suomalaisia. Niitä samoja, jotka muutaman kuukauden kuluttua, nimittäin lokakuussa 1920, perustivat myös Karjalan Kommuuni -nimisen suomenkielisen lehden, Karjalan Sanomien kaukaisen edeltäjän.

Sataan vuoteen on mahtunut laskuja ja menetyksiä, mutta myös roimasti nousuja ja saavutuksia. Satavuotisjuhlista haluttiinkin tärkeän merkkipaalun mittaisia, mutta koronapandemia ruhjoi kaikki suunnitelmat. Viime viikon lopulla tasavallan päämies ilmoitti Petroskoihin syyskuun aluksi suunniteltujen juhlatilaisuuksien peruuttamisesta.

Kaikki säästetyt rahat siirretään sosiaalialaan. Päätös on varteenotettava ja jopa kiitettävä, koska koronakriisin koettelemalla Karjalalla, kuten muilla Venäjän alueilla, on todellakin myös huomattavasti tärkeämpiä menoja.

Kun vuonna 2013 perustettiin Karjalan satavuotispäivän valmistelua valvova valtionkomissio, tasavalta siirtyi kestävän kehityksen raiteille. Merkkipaalulle Karjala on ennättänyt lupaavin tuloksin: bruttokansantuote on noussut, teollisuustuotanto kasvanut, suuria investointi- ja sosiaalihankkeita on toteutettu, liikenneinfrastruktuuria parannettu ja työpaikkoja perustettu. Tuloksena keskimääräinen elinikä on noussut Karjalassa yli 71 vuoteen. Vaikka valtionkomissio on päättänyt toimintansa, jatkuu Karjalan tukeminen uuden, huhtikuussa 2020 hyväksytyn sosiaalis-taloudellisen kehitysohjelman avulla.

Talouden ja sosiaalialan kehityksen taustalla meidän on tehtävä kaikkemme, jotta myös Karjalan valttina pidetyt itämerensuomalaisten kansojen perinteet, kulttuuri ja erityisesti kielet jatkavat elinvoimaisina myös uusissa sukupolvissa tasavallan toisella vuosisadalla.

Tämän vuoden kesäkuun 8. päivä merkitsi Karjalalle kirjaimellisesti uuden ajan alkua. Tasavallan syntymäpäivänä maan pääministeri ilmoitti Venäjän rajan avaamisesta. Kolmisen kuukautta kestäneen eristäytymisen jälkeen olemme siis valmiit aloittamaan kanssakäymiset uudestaan. Koska Karjalan tasavallalla on Suomen kanssa erityisen kiinteitä yhteistyö-, ystävä- ja sukulaissuhteita, meille se on todella elintärkeä. Myös kansalliskielten elinvoimaisuuden säilymisen kannalta.