Kohti odotettua voittoa

Järjestyksessään 75. Voitonpäivän viettäminen olisi tuplasi juhlallinen, jos koronavirus olisi saatu siihen mennessä voitettua. Olemme toki vielä selvästi pandemian kynsissä, ja koronakamppailussa saavutettuun voittoon on edessä aikamoista matkaa. Siitä huolimatta juhlallisuuksia järjestettiin laajasti verkossa, ja virtuaalimaailma on tarjonnut upeat puitteet uusien aloitteiden toteuttamiselle. Tänä vuonna alkoi mielenkiintoinen hanke, jolloin tunnettua Voiton päivä -laulua lauletaan eri äidinkielillä. Myös Karjala on laulanut — tähän mennessä jo ainakin karjalaksi ja vepsäksi, ja tallenteet löytyvät nyt verkosta.

Maanantai-iltana presidentti kertoi, että 12. toukokuuta alkaa rajoitusten asteittainen purkaminen ja töihin paluu. Jokaiselle alueelle on kuitenkin annettu vapaus ja oikeus päättää itsenäisesti purkamisen vaiheista.

Karjalassa ulkonaliikkumisrajoituksiin tuli lievennystä jo samana päivänä — asukkaat saivat mahdollisuuden ulkoilla. Tiistain aamupäivän tilanteen mukaan Karjalassa purkaminen alkaa kuitenkin 15. toukokuuta, jolloin voivat avata uudestaan ovensa lisäkoulutuslaitokset, mikäli noudattavat tiukasti turvallisuusvaatimuksia.

Näillä näkymin joukkoliikenne on pysähdyksessä, lastentarhat ja matkailukohteet ovat kiinni 25. toukokuuta saakka. Tilanteeseen saattaa toki tulla muutoksia — eilen illalla, jolloin tuore lehti oli jo ilmestynyt painosta, Karjalan päämies piti suoran linjan, jossa puhui muun muassa sosiaalisesta tuesta, kasvomaskien käytöstä ja karanteenin purkamisesta.

Karjalassa koronatilanne ja tilastot ovat olleet rauhallisempia moniin muihin Venäjän alueisiin verrattuna. Vaikka tiistaina tulikin ikävä tieto ensimmäisestä koronakuolemasta Petroskoissa, covid-tartunnan saaneiden prosentti on meillä pysynyt Venäjän keskitasoa huomattavasti alhaisemmissa lukemissa: 28,6 tapausta sataa tuhatta asukasta kohden. Venäjällä ja Luoteis-Venäjän federaatiopiirissä vastaavat lukemat ovat 151 ja 110. Toisaalta näytteenottoja on tehty kiitettävä määrä eli tiistaisten tilastojen mukaan yli 37 500 testiä miljoonaa asukasta kohden.

Tilastoista päätellen toivon pilkahdusta on jo ilmassa aistittavissa. Paljon kuitenkin riippuu meistä itsestämme: mitä tiukemmin noudatamme annettuja purkamisen ohjeita, sitä varmemmin voimme vähintään kesän loppupuolella lähteä kaivatuille lomamatkoille ainakin eri puolille Venäjää.