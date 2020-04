Matkailulle uutta pontta

Koronapandemia koettelee armottomasti maailmaa jo neljättä kuukautta. Muiden talousalojen lailla myös matkustus ja matkailu ovat syöksyneet niin syvään kuiluun, että siitä tuskin osataan kiivetä ylös ennen ensi vuotta, jos silloinkaan.

Kriisin voittamiseksi eri maat etsivät nyt ahkerasti keinoja matkailun elävöittämiseksi heti kun rajoitukset päättyvät ja rajat avautuvat. Viisuminsaannin helpotus, lippujen ja hotelliöiden korvaus, ateria- ja museošekit — kukin keksii voitavansa mukaan. Venäjällä puolestaan uskotaan, että paras keino ponnahduttaa matkailua ylös on e-viisumi. Erittäin positiivinen uutinen tulikin julki viime viikon lopulla, kun maan hallitus oli hyväksynyt lakiehdotuksen sähköisistä viisumeista.

Tähän mennessä e-viisumi on ollut voimassa Venäjällä kolmella alueella, ja se on osoittautunut erittäin tehokkaaksi varsinkin lyhyiden kertamatkojen osalta. Ensi vuonna käytännöstä tulee totta koko Venäjän alueella. Alun perin suunniteltiin, että Karjalan tasavalta olisi ehkä liittynyt e-viisumin kattamien alueiden joukkoon jo tänä vuonna, mutta koronapandemia on näköjään ruhjonut suunnitelmat. Mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan, niinhän sitä sanotaan.

Edessä on kuitenkin vielä pitkä prosessi: lakiehdotuksen on läpäistävä kolme käsittelyä duumassa ja käsittely liittoneuvostossa ja saatava presidentin allekirjoitus. Sen jälkeen vasta alkaa lain alaisten säädösten ja normien valmistelu. Ihanteellista olisi, jos prosessi olisi ohi syksyyn mennessä. Ryhmämatkailun kannalta juuri loppusyksy on kiireistä aikaa, sillä silloin matkailuyritykset räätälöivät ja tuovat markkinoille valmismatkoja ensi vuodelle.

E-viisumi antaisi Karjalan matkailulle aivan uutta pontta tasavallan sijainnin sekä laajojen sukulais- ja yhteistyösuhteiden vuoksi. Nyt siis sopii vain toivoa, että koronan synnyttämät rajoitukset ja sulkemiset saadaan purettua viimeistään vuoden loppuun mennessä.