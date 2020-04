Me kestämme

Maanantai-iltana tuli soitto iäkkäältä sukulaiselta, joka äänekkään iloisesti kutsui luokseen viettämään 19. huhtikuuta koko ison suvun voimin ortodoksista pääsiäistä. Ihmetykseeni, että karanteenihan loppuu jos loppuu vasta 15. huhtikuuta, ääni luurissa murisi, että mitäs sinä vielä, siitähän kuluu jo kokonaiset neljä päivää!

Tämä esimerkki kuvaa niin hyvin sitä, kuinka emme ymmärrä tilanteen koko vakavuutta. Sukulaiseni ei ole läheskään ainoa, joka uskoo, että kun ulkonaliikkumiskielto poistetaan, niin seuraavana aamuna lähdetään jo pelaamaan katufutista tai paistamaan koko kerrostalon porukalla saslikkeja lähipuistikossa. Todellisuudessa saattaa kuulua useampikin viikko varsin iäkkäiden tai riskiryhmiin kuuluvien ihmisten kohdalla, ennen kuin voimme näyttävästi palata tavalliseen arkipäivään.

Ymmärtää hyvin, että neljän seinän sisälle lukkiutuneet tai etätyön vaatimuksen taakse suljetut ihmiset, jotka ovat muuten tottuneet viettämään venäläisittäin hyvinkin sosiaalista elämää, tuntevat itsensä turhautuneeksi.

Myös Karjalan Sanomat elää nyt etäaikaa. Olen ainoa, joka kuluneella viikolla on piipahtanut toimistossa — ja vain kahdesti: viimeksi eilen tiistaina käymään läpi tuoreen numeron taittovedokset ja lähettämään lehden painoon.

Vaikka etätyön tekeminen kysyykin voimia ja tahtoa, sitä kyllä voi nykyoloissa luonnehtia oikeaksi paratiisiksi verrattuna siihen, kuinka moni laitos ja yrittäjä on joutunut ankariin koronapihteihin, hyvin moni jopa konkurssin partaalle, kun etätyö on mahdotonta tai vain hyvin pienin osin mahdollista.

Tilanteen vakavuudesta johtuen Venäjän hallitus onkin päättänyt jakaa laajuudessaan ennennäkemätöntä tukirahaa ennen kaikkea pk-yrityksille, jotka ovat kärsineet taloudellisesti muita pahemmin. Myös Karjalassa apua jaetaan auliisti ja yhä uudet tukitoimenpiteet astuvat voimaan melkein päivittäin. Tasavallassa on jopa perustettu erityinen johtokeskus koordinoimaan ja hienosäätämään taloudellisia tukitoimia. Kansalaistenkin arkeen on tarjolla keinoja, jotka auttavat pysymään pinnalla, esimerkiksi lainojen maksunlykkäyksiä.

Näissä poikkeusoloissa olen pannut merkille sen, että viranomaisten reagointi on ollut jos koskaan todella nopeaa ja hyvin usein myös osuvaa. Nykyisestä tilanteesta jokainen meistä erikseen ja me yhdessä opimme paljon uutta hyvää, jolle olisi varmasti jalansijaa tulevassa postkorona-elämässä. Kunhan kestämme tämän vaikean jakson. Ja me kestämme, sillä muuta vaihtoehtoa meillä ei ole.