Verkossa nyt hoituu

Korona-aika on koetellut meidän resursseja, voimia ja kestävyyttä. Mutta se on opettanut ja vielä opettaa meille monia uusia, myös hyviä, asioita. Näistä yksi on etätyöskentely. Moni laitos ja yritys on tainnut viime viikkoina kokea ihmeekseen, että etätyö voi avata niille aivan uusia näkymiä ja jopa kokonaisia aluevaltauksia.

Myös ihmiset ovat opettelemassa uusille tavoille, siis hoitamaan asioita etänä. Olen itse yllättynyt mieluisasti, kuinka moni arkinen rutiini hoituu nyt vaivatta verkossa. Ainakin paljon enemmän, kuin olen tähän mennessä ajatellut hoituvan. Erittäin positiivista on se, että myös vanhemman sukupolven edustajat ovat yhä rohkeammin astumassa sisään verkkomaailman ja tilaavat itselleen elintarvikkeita ja lääkkeitä ja asioivat pankissa kotoa poistumatta.

Asioiden hoitaminen verkossa on Karjalan Sanomillekin nyt entistä tärkeämpi. Muun muassa siksi, että Venäjän Posti on aloittanut lehtien tilauskampanjan vuoden loppupuoliskolle. Kampanjahintoja pääsee hyödyntämään myös online, toki ne koskevat vain Karjalan tasavallan osoitteisiin tehtyjä tilauksia.

Tilauksen voi kyllä hoitaa jalankin, menemällä lähimpään postitoimistoon, joka on auki, mutta kätevimmin saa lehden tilattua kotiin verkon kautta. Venäjän Postin verkkopalvelut eivät ehkä ole aivan malliluokkaa, mutta ainakin lehtitilausten osalta verkkoasiointi on ymmärrettävää ja helppoa ja hakukentät ja fontit tarpeeksi isoja.

Koska meidän kansalliskielisillä lehdillä levikit eivät ole kehuttavia, meille on kirjaimellisesti jokainen tilaaja tärkeä. Mitä haasteellisimpana aikana haasteena onkin säilyttää koko lukijakunta.

Tällä sivulla alempana* annamme selkeät askel askeleelta -ohjeet tilauksen tekoon. Samalla tavalla voi tilata myös muita Periodika-kustantamon julkaisemia vähemmistökielisiä lehtiä. Jos vaikeuksia tai kysymyksiä syntyy, ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä joko sähköpostitse tai puhelimitse.

Ei kun tilaamaan!

*Kirjoituksessa viitataan printtilehdessä samalla sivulla julkaistuihin askel askeleelta -tilausohjeisiin.