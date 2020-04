Autolla halki Venäjän

Svjatoslav Lezin on ajanut autollaan Karjalasta Primorjen aluepiiriin Saratovin, Krimin niemimaan, Toljatin, Irkutskin, Tšitan kautta. Tämä ei ole läheskään täydellinen luettelo kaupungeista, joissa automatkailija kävi.

— Monet arvelevat, että matkustaminen on kallista ja hankalaa. Olen eri mieltä. Ihminen tarvitsee vain seikkailunhalua lähteäkseen matkalle, Lezin toteaa.

Lezin valmistautui matkaan viikon ajan. Hän lähti 9. tammikuuta ja palasi kotiin 8. maaliskuuta.

Mukaansa hän otti minimaallisen määrän tarvikkeita ja vaatteita. Hän yöpyi hotelleissa tai autossaan.

— Nukuin mukavasti autossa jopa kovassa pakkasessa, koska tein lisälämmöneristyksen auton sisä-puolelle, hän kertoo. Lezin suunnitteli autoreitin pe-rusteellisesti ja valitsi kaupungit, joissa hän halusi ehdottomas-ti käydä.

— Autoreitti kulki 400 asutuskeskuksen kautta, mutta kävin vain 50 kaupungissa, automatkailija kertoo.

Lezin vieraili monissa upeissa luonto- ja kulttuurikohteissa.

— Kävin pääasiassa matkailu-kohteissa, joissa ei ole pääsymaksua. Paikalliset asukkaat suosittelivat minulle nähtävyyksiä. Kaikkialla tapasin vieraanvaraisia ihmisiä. Toinen auttoi korjaamaan autoa, toisen luo jäin yöksi, hän kerto.

Monipuolisen vaikutelman Lezin on saanut Burjatiasta. Autoilija aikoi pysyä tasavallassa vain pari päivää, mutta vietti siellä kokonaisen viikon.

— Burjatia eroaa monista muista Venäjän alueista. Siellä on paljon šamaaneja.Asukkaat kääntyvät heidän puoleensa saadakseen apua. He uskovat uskomuksiin, tarinoihin ja henkiolentoihin. Burjaatit kertoivat, että monilla paikoilla on maagisia voimia. Suhtauduin näihin asioihin skeptisesti, kunnes tapahtui eräs outo tapaus, Lezin sanoo

