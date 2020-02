Folkmusiikki räjäyttää perjantai-illan

Grand Deda-Fest -folktapahtuma kerää yhteen folkmuusikkoja, jotka ovat tunteneet Karjalan folk-vaarin eli Dedan, opiskelleet ja soittaneet hänen kanssaan sekä kasvaneet hänen musiikkinsa mukana.

Alexander Bykadorovin kunniaksi omistettu konsertti järjestetään 14. ja 15. helmikuuta Karjalan filharmoniassa.

Deda perusti Myllärit-yhtyeen vuonna 1992. Myllärit-yhtye tutustutti karjalaiseen folkiin Suomen lisäksi ainakin Saksan, Skotlannin, Ruotsin, Yhdysvaltojen sekä Ison-Britannian yleisöä. Muusikot löysivät paljon faneja myös ympäri Venäjää. Bykadorov oli Mylläreiden karismaattisimpia muusikkoja.

Konsertissa mukana ovat Otava Ë, mustalaistrio Loiko, keskiajan musiikin yhtye Drolls ja venäläisten kansansoittimien orkesteri Onego.

Myllärit-yhtye ei ole toiminut vuodesta 2010, mutta on tehnyt muutaman comeback-keikan viime vuosina Petroskoissa ja soitti alkuperäisessä kokoonpanossaan. Tällä kertaa Myllärit ei esiinny festivaalilla, mikä hämmensi sen faneja.

— Asia on siinä, että enemmistö muusikoista on kiertueella. On vaikea kerätä kaikki yhteen. Yhtyeen ihailijat odottavat innolla Mylläreitä konserttiin, siksi järjestäjät yrittävät sopia muusikoiden kanssa yhteisesiintymisestä. Toivomme, että vaikkapa yhtyeen pieni kokoonpano esiintyy, konsertin pr:stä vastaava, muusikko Anastasija Orlova kertoo.

Lisää aiheesta Karjalan Sanomissa 12. helmikuuta.