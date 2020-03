Influenssa on ylittänyt epidemiarajan

Karjalassa influenssaan ja flunssaan sairastuneiden määrä on kasvussa.

— Tänä vuonna influenssan ja flunssan epidemia alkoi tammikuun kolmannella viikolla. Sairaustapausten määrä on laskenut vuoden 2019 tasosta. Syy on se, että tänä vuonna on rokotettu 47 prosenttia Karjalan väestöstä, Rospotrebnadzorin Karjalan yksikön vt. johtaja Ljudmila Kotovitš kertoo.

Laboratorioissa todetuista viruksista ovat B-influenssa ja rhinovirus. Uuden kiinalaisen COVID-19-koronaviruksen tapauksia ei ole paljastettu Karjalassa.

— Tänä vuonna lähes jokaisen influenssaan tai flunssaan sairastuneen lapsen vanhemmat kysyvät lääkäriltä, onko tauti koronaviruksen aiheuttama. On muistettava, että koronaviruksen riskiryhmään kuuluvat etupäässä Kiinasta palanneet ihmiset, lastenlääkäri Nadežda Pospelova kertoo.

