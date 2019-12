Jouluhymnejä kuului Petroskoissa

Petroskoin evankelis-luterilaisen kirkon sali täyttyy vähitellen petroskoilaisista seurakuntalaisista ja suomalaisista vieraista. Jälkimmäiset ovat osallistuneet Kauneimmat joululaulut -tapahtumaan Petroskoissa jo kuutta vuotta peräkkäin.

— Suomalaisia vieraita on 24, joista lapsia ja nuoria on 17. Osa nuorista on samoja, jotka ovat olleet mukana matkalla joka vuosi, Kalajoen rovastikunnan ystävyysseurakuntatyön koordinaattori Tanja Vähäoja esittää.

Kirkkosali on koristeltu joulukuusilla ja -kransseilla, ja seurakuntalaiset ovat joulun odotuksen tunnelmissa. Vaikka salista löytyy vapaita istumapaikkoja, tapahtumaan osallistuvia on myös riittävästi. Silmään pistää se, että heidän joukossaan on useita lapsia ja teinejä.

Tapahtuman avaavat lasten ja nuorten kuoro Kalajoen rovastikunnasta. Myöhemmin suomenkielisiä joululauluja laulaa Marina Pavlovan johtama petroskoilainen kuoro Lasten piiri. Jokaisen laulajan päällä on punainen tonttupuku.

Kuorojen esitysten välillä laulettiin jouluhymnit vuorotellen venäjäksi ja suomeksi. Kirkkoherra Aleksei Krongolm havaitsee, että laulaessaan suomeksi kieltä taitamattomat petroskoilaiset tutustuvat suomen kieleen, ja venäjää osaamattomat vieraat oppivat kieltä venäjänkielisten hymnien kautta.

— Seurakuntalaisemme ovat jo tottuneet kauneimpien joululaulujen esitykseen ja ovat vetäneet mukaansa uusia ihmisiä. On merkittävää myös se, että kuorot, kuten esimerkiksi Lasten piiri, haluavat myös osallistua tapahtumaan, Krongolm sanoo.

Suomen joululauluperinne levisi Petroskoin luterilaiseen kirkkoon kuusi vuotta sitten Kalajoen rovastikunnan musiikkileirihankkeen puitteissa. Musiikkileiri vieraili tuolloin joulukuussa Petroskoissa. Lisää aiheesta lehdessä 11.12.2019

