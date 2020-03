Kalevala inspiroi

— Kalevala on inspiroinut monia taiteilijoita. Se on vetänyt minutkin puoleensa, Dmitrijev huomauttaa.

Dmitrijev osallistui Kalevala Open -hankkeeseen, jonka aikana hän piirsi Kalevalan hahmoja. Hanke auttoi taiteilijaa ymmärtämään, miten hän voisi tarttua Kalevalaan.

Taiteilijan oli vaikea piirtää Kalevalan myyttisiä hahmoja eli Ukkoa, Hiittä ja Tapiota. Niiden kuvausta ei löydy Kalevalasta, siksi hän keksi itse, miltä ne näyttävät.

— Kansanrunoista koottu kansalliseepos kertoo kansanelämästä, maailman synnystä ja runonlaulajien maailmankatsomuksesta. Ne kaikki ovat kiehtoneet minua, Dmitrijev sanoo.

Näyttelyssä esiteltävät graafiset työt on varustettu venäjän- ja suomenkielisillä teksteillä. Suomennoksen teki Kižin museon asiantuntija ja Suomen kielen keskuksen johtaja Tatjana Islamaeva.

Lapsuudesta alkaen piirtäminen on ollut Dmitrijevin lempiharrastus. Hän on viettänyt tuntikausia lumoutuneena piirtämisen maailmasta. Inspiraation löytymisessä aihe on tärkeä. Jos se ei sytytä, loistavaa lopputulosta on turha odottaa.

— Kalevala on tietenkin kotini kirjahyllyllä. Tutustuin Kalevalaan koululaisena. Aikuisena olen lukenut Leonid Belskin, Eino Kiurun ja Armas Mišinin Kalevalan käännökset, Dmitrjijev kertoo.

— Pidän enemmän Kiurun ja Mišinin käännöksestä. Minusta kääntäjät onnistuivat kiinnittämään erityistä huomiota yksityiskohtiin, hän jatkaa.