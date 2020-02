Kalevalaa taiteilijoiden silmin

Helmikuussa järjestetään perinteisesti Kalevala-aiheisia tapahtumia. Karjalan kansallinen museo on kutsunut Taidemuseon amanuenssin Anita Dunkersin luennoimaan Kalevalasta, sillä Dunkers on järjestänyt useita Kalevala-aiheisia näyttelyjä ja on tutkinut aihetta pitkin ja poikin.

Luentosarja koostuu kolmesta luennosta. Ensimmäisellä luennolla keskusteltiin Kalevalan mieshahmoista ja toisella naisten hahmoista.

Ensi lauantaina, 15. helmikuuta Anita Dunkers kutsuu kaikkia kuuntelemaan ja keskusteleman Kullervon traagisesta kohtalosta.

— Luennossani esittelen muun muassa videoita ja valokuvia äitini, balettimestarin Viola Malmin ohjaamasta Kullervo-esityksestä. Sen hän ohjasi Lapin Ranuassa, Dunkers kertoo.

Dunkersin luentosarja tuo yleisön eteen venäläisten taiteilijoiden tulkintoja Kalevalasta ja antaa mahdollisuuden katsoa eeposta uudesta näkökulmasta.

— Nyt yhä harvempi lukee Kalevalaa loppuun saakka. Kalevalan teksti on vaikea lukea. Pidän Kalevalasta ja kerron siitä aina, kun saan mahdollisuuden. Käytän visuaalista oppimistyyliä. Oppiminen on tuloksekasta, kun se perustuu kuviin ja kuvioihin eli näkemiseen ja näkemällä oppimiseen, Dunkers kertoo.

