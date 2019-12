Kansalliskielet näkyviin katukuvassa

Kansainväliseksi kantakansojen kielten vuodeksi julistetun päättyvän vuoden tuloksia käsiteltiin viime viikolla Karjalan hallituksessa pidetyssä Karjalan suomalaisten, karjalaisten ja vepsäläisten edustajien neuvoston istunnossa.

— Teemavuoden aikana on tehty paljon, mutta edessä on vielä paljon tehtävää. Vuoden tärkein saavutus on Petroskoi—Ošta—Syvärinniska-tien siirtyminen liittovaltion omistukseen, Karjalan päämies Artur Parfentšikov kertoo.

Suunnitelmien mukaan tämän tien korjaus kestää kolme vuotta. Karjalan alueella tien varrella sijaitsee kaksi vepsäläistä taajamaa. Neuvoston jäsenet toivovat, että parannettu tieinfrastruktuuri auttaa kehittämään etnomatkailua.

— Etnomatkailu on nyt trendissä. Keskipisteenä voi olla tasavallan kansallinen kulttuuri. On tärkeä, että turisti uppoutuisi tähän kulttuuriin: kuuntelisi kansalliskieliä ja tutustuisi kansallispukuihin, Parfentšikov sanoo.

Kansalliskielten käyttö arkielämässä ja niiden näkyvyys auttavat myös kehittämään etnomatkailun potentiaalia.

Neuvoston jäsenet toivovat, että kansalliskielet tulisivat entistä näkyvämmiksi Petroskoissakin.

— 1970—1980-luvulla Petroskoissa oli paljon kaksikielisiä myymälä- ja katukylttejä. Olisi hyvä taas käyttää kansalliskieliä Karjalan pääkaupungin kylteissä. Sillä tavoin voisimme osoittaa kunnioitusta kaupungin merkittävälle historialle. Myös kaksikieliset kyltit kiinnittäisivät kaupunkilaisten ja matkailijoiden huomiota, Parfentšikov ehdottaa.

