Karjalainen aurinko nousi Äänisen takaa

Petroskoissa on ilmestynyt runoilija Natalja Laidisen runokokoelma Karjalainen aurinko. Kirja on hänelle tärkeä, koska se on omistettu Karjalalle.

— Kirja kattaa elämäni 30 vuotta vuodesta 1990 Olen syntyisin Petroskoista. En unohda sukujuuriani, vaikka olenkin asunut Moskovassa monen vuoden ajan. Vanhempani asuvat edelleen Petroskoissa. Käyn Karjalassa vähintään kerran vuodessa. Kun tulen Karjalaan, vierailen kouluissa ja kerron runoista, Laidinen kertoo.

Runot on kirjassa teemoitettu kuuteen kokonaisuuteen: pohjoisen runoja, pohjoisen vetovoima, tuotannon alkulähteet, lumi ja hiekka, karjalainen paletti sekä tapaamisia. — Pohjoisissa runoissa keskeisessä asemassa on myytit. Eri maiden myytit ovat tuotantoni lähtökohtana, Natalja selittää. — Minulla on juutalaisia ja inkeriläisiä sukujuuria, ja osa runoista kertoo alkuperästäni. Lumi ja hiekka -osaston runot kertovat suhteestani Karjalaan ja Israeliin, hän jatkaa. Laidinen romantisoi luontoa ja kirjoittaa siitä paljon. Järvet, kalliot ja metsät esiintyvät hänen runoissaan usein. Eloton luonto saa elollisen ominaisuuksia. Runoissaan hän myös kertoo, että ennen vanhaan tuntemattomat heimot asuivat Karjalan tasavallan alueella. Historiaa ja nykyaikaa hän pohtii Pohjoisen vetovoima -osaston runoissa.

Kirjassa on käytetty taiteilija Mjud Metševin kuvituksia.

— Kirja on siis yhdistänyt runouteni ja loistavan taiteilijan grafiikan. Taiteilijan leski Olga Hlopina auttoi minua siinä, Laidinen kertoo.

Kirjan voi ostaa Petroskoin kirjakaupoista. Levikistä osa jaetaan Petroskoin kirjastoihin.

Lisää aiheesta Karjalan Sanomissa 15. huhtikuuta.