Keskus edistää työllistymistä

— Tietokone on matkalaukun muotoinen, näillä sanoilla Harmonia-järjestön puheenjohtaja Oleg Tšerepanov aloittaa tavallisesti näkövammaisten tietokonekurssien ensimmäisen oppitunnin.

Tšerepanov on itse näkövammainen. Hän on opettanut näkövammaisille tietokoneen käyttöä monia vuosia. Opettaja on varma, että kursseilla saadut taidot auttavat vammaisia työllistymään ja liikkumaan kaupungin kaduilla.

— Keskuksessa näkövammaiset oppivat liikkumaan opaskoiran avulla. Kymmenen vammaista voi harjoitella samanaikaisesti keskuksen tiloissa, Tšerepanov kertoo.

Keskuksen perustamiseen ei-kaupallinen Harmonia-järjestö sai 2,7 miljoonaa ruplaa apurahaa presidentin rahastosta ja yli 800 000 ruplaa Karjalan budjetista. Keskukseen hankittiin viisi tietokonetta, ruudunlukuohjelmia ja pistenäyttöjä.

— Suurin osa rahoista käytettiin laitteiden hankintaan. Ne ovat hyvin kalliita. Pistenäyttö maksaa yli 100 000 ruplaa, Tšerepanov huomauttaa.

Lisäksi apurahoilla korjattiin keskuksen tiloja.

Nykyteknologiat tulevat saataville Keskuksen asiantuntijat parantavat vammaisten ammatillisia taitoja ja auttavat sopeutumaan arkielämään. Vammaiset oppivat myös käyttämään älypuhelinta.

— Monet näkövammaiset eivät osaa käyttää tietokonetta, mikä vaikeuttaa heidän työllistymistä. Pääsy työelämään on tärkeä vammaisille, hän oppii itsenäiseksi, Tšerepanov sanoo.

Keskuksessa vammaiset saavat tietoa ammateista ja niiden erikoisominaisuuksista, työpaikoista ja työllisyysmahdollisuuksista.

Nuorille kerrotaan myös ammatinvalinnasta.

— Näkövammaisten lisäksi muut vammaiset voivat saada tietoa ammatinvalinnasta, Tšerepanov korostaa.

Lisää lehdessä 29.01.2019