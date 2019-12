Kieli kuuluviin sarjakuvan kautta

Joensuulainen sarjakuvataiteilija ja kuvittaja Sanna Hukkanen käy Petroskoissa useasti, muutaman kerran vuodessa. Viime keksiviikkona hän piti petroskoilaisille sarjakuvapajansa.

— Työpajan osallistujat pohtivat omaa suhdettaan luontoon sarjakuvan kautta. Sarjakuvan avulla voi ehkä myös löytää tai tarjota ratkaisumalleja ympäristön tilaan liittyviin tämän hetken ongelmiin, sarjakuvataiteilija kertoo.

Sanna Hukkanen on järjestänyt ja ohjannut useita sarjakuvatyöpajoja Suomessa ja Tansaniassa. Hän on vetänyt myös sarjakuvatyöpajoja suomalais-ugrilaisille vähemmistökieliaktivisteille ympäri Venäjää. Hän piti sarjakuvatyöpajoja muun muassa hantinkielisille nuorille Hanti-Mansiassa, komipermjakinkielisille vähemmistökieliaktivisteille Kudymkarissa sekä udmurtinkielisille taiteilijoille Iževskissa. Tavoitteena on uhanalaisten suomalais-ugrilaisten kielten tukeminen sarjakuvan avulla.

Idea sarjakuvatyöpajoihin syntyi juuri Petroskoissa.

— Kun vierailin Karjalan Rahvahan Liitolla, järjestin ensimmäiset työpajat heille Periodika-kustantamossa vuonna 2015. Työpajojen tarkoituksena on tukea pienten kielten säilymistä sarjakuvan avulla. Ystäväni, kääntäjä Anna Voronkova tuli silloin yhteen työpajaan koska oli kiinnostunut suomalais-ugrilaisista kielistä ja niiden puhujista, ja Anna ehdotti työpajojen viemistä muillekin kielialueille. Siitä se lähti, Sanna Hukkanen kertoo.

Petroskoissa pidetyn työpajan teema on liittynyt Hukkasen sarjakuva-albumiin Metsänpeitto, jonka karjalankielisen version hän esitteli työpajan jälkeen. Metsänpeitto on hänen kolmas sarjakuva-albuminsa.

— Ystäväni, kulttuuriantropologi Inkeri Aula etsi kirjaan materiaalia kansanperinnearkistoista ja kirjoitti lyhyet esittelyt pohjoisista puulajeista. Minä käsikirjoitin ja piirsin sarjakuvat. Kirjan yhdeksännen sarjakuvan päähenkilöinä ovatkin nimenomaan puut, taiteilija kertoo.

Metsänpeitto julkaistiin suomeksi helmikuussa 2018 ja se sai saman vuoden Pohjois-Karjalan taidepalkinnon Suomessa.

Anna Voronkovan kääntämän venäjänkielisen version julkaisi pietarilainen Boomkniga huhtikuussa 2019.

— Karjalankielinen versio, Mečänpeitto, Karjalan Kielen Seuran julkaisemana tuli painosta vasta pari päivää sitten, ja sai ensi esittelynsä juuri Petroskoissa, Hukkanen iloitsee.

Lisää aiheesta Karjalan Sanomissa 4. joulukuuta.