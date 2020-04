Korona piinaa kotiinkuljetusta

Koronavirus on laittanut kaiken uuteen järjestykseen. Siitä syystä, että karanteeni jatkuu yhä Karjalassa, suurin osa ihmisistä pysyy kotona ja noudattaa ulkonaliikkumiskieltoa. Vaikka Karjalan päämiehen asetuksen mukaan ihmisillä on oikeus lähteä ostoksille, monet petroskoilaiset tilaavat elintarvikkeita kotiin verkosta.

— Meidän verkkokaupassamme kysyntä on kasvanut viime viikoilla niin voimakkaasti, että on aiheuttanut ruuhkaa palvelussa, kerrotaan Aunuksesta käsin toimivasta paikallisesta Olonia -kauppaketjusta.

Palvelun kysynnän jyrkkä nousu on nykyisessä korona-kriisissä johtanut uusien työpaikkojen avaamiseen ja auttanut työttömiksi jääneitä löytämään työn. Henkilökunnan lisäys tehosti palvelun toimintaa.

Toinen elintarvikkeiden kotiinkuljetusta tarjoava kauppaketju on petroskoilainen Sigma. Myös sen verkkokauppa on nyt kovassa kysynnässä.

— Kahden viikon kuluessa siitä, kun Karjalassa alkoi 1. huhtikuuta karanteeni, tilausten määrä meidän verkkokaupassamme on kymmenkertaistunut, Sigma-kauppaketjun edustaja Jelena Negrijenko kertoo.

Myös pienet karjalaiset yritykset ovat sopeutumassa koronatilanteeseen ja tarjoavat valmisruoan kotiinkuljetusta. Esimerkiksi paikallisesta Bekker-konditoriasta voi nyt tilata tuoreita leivonnaisia. Palvelu on ollut saatavilla 3. huhtikuuta lähtien.

— Muutaman vuoden olemme toimittaneet kotiin vain pizzoja, mutta nyt kotiin voi tilata kaikki leivonnaiset leipomon valikoimasta. On vaikea sanoa, onko tämä palvelu saatavilla koronan jälkeen, koska tilauksia on toistaiseksi ollut vähän. Syy on siinä, että leipomon kaupat ovat auki eri puolilla Petroskoita, leipomon edustaja Dmitri Tsurkan kertoo.

Lisää aiheesta lehdessä 15.04.2020