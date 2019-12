Koulut verkottuvat yli valtionrajojen

Petroskoin 43. koulun johtaja Aleksandr Hantsevitš, 31, on vakuuttunut siitä, että rajan läheisyys on suuri motivaatio suomen kielen opetukseen ja opiskeluun. Hänet valittiin koulunjohtajaksi puolitoista vuotta sitten.

— Tuntuu, että kiinnostus suomen kieltä kohtaan on koulussamme kasvussa. Rajayhteistyöohjelmien mukaan voi toteuttaa erilaisia hankkeita, muun muassa yhteistyötä koulujen välillä, koulunjohtaja sanoo.

Koulu täytti syyskuussa 30 vuotta, ja suomen kieltä on opetettu koulussa melkein yhtä pitkään. Kuitenkin yhteistyö suomalaisten koulujen kanssa on kehittynyt nopeaa vauhtia vasta viime vuoden lokakuusta, jolloin opettajakonferenssissa koulunjohtaja tutustui kolmen suomalaisen koulun edustajiin.

— Samana vuonna joulukuussa minä ja koulun toinen edustaja lähdimme Tohmajärven kouluun sopimaan vaihtovierailuista, Hantsevitš kertoo.

Tämän vuoden kuluessa koulujen välisen yhteistyön merkeissä on tehty yhteensä kolme matkaa rajan yli. Helmikuussa 43. koulun oppilaat ottivat vastaan ryhmän Tohmajärven koulusta ja toukokuussa petroskoilaiset tekivät vastavierailunsa Tohmajärvelle.

Joulukuussa koulun opettajien ja oppilaiden ryhmä vieraili Outokummun kaupungin Kummun koulussa. Ryhmässä oli niin suomen kuin myös englannin oppilaita. Ohjelmassa oli käyntejä oppitunneilla, yhteisiä työpajoja, karjalan kulttuurin esittely ja käynti Outokummun kaivosmuseossa.

— Olen iloinen, että suomalainen osapuoli kannustaa tekemistä petroskoilaisten ja suomalaisten koululaisten ja opettajien välillä, suomen kielen opettaja Jekaterina Bykova, 33, sanoo.

Tänä lukuvuonna hän opettaa suomea noin 60 koululaiselle, joista melkein puolet on ekaluokkalaisia.

Tämän vuoden kesäkuussa koulu järjesti englantia ja suomea lukeville oppilaille ensimmäisen kielileirin. Kielileirin jälkeen on kypsynyt ajatus siitä, että koulussa on tarpeen laajentaa suomen kielen opetusta. Tänä lukuvuonna kieltä ryhdyttiin opettamaan myös yhdelle ensimmäiselle luokalle kerran viikossa. Yhteensä ensimmäisiä luokkia on kuusi.

— Aloitteen siitä ovat tehneet ekaluokkalaisten vanhemmat. He haluavat, että heidän lapsensa lukisivat suomea ensimmäisenä vieraana kielenä, koulunjohtaja Hantsevitš täsmentää.

