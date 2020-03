Kansallisen teatterin näyttämön tähti Pekka Mikšijev sai vieraita itkemään, jolloin hän esitti 85-vuotisjuhlissaan vanhan venäläisen romanssin Loista, tähteni.

Vuosijuhlaa vietettiin Kansallisen teatterin lämpiössä viime lauantaina.

— Päivänsankari ei halunnut järjestää suurta juhlaa teatterin suurella näyttämöllä. Juhla keräsi yhteen Pekka Mikšijevin ystäviä ja kollegoita, Kansallisen teatterin johtaja Irina Šimskaja kertoo.

— Pekka on loistanut monilukuisissa rooleissa. Hänet muistetaan parhaiten juuri rooleistaan Ilmarinen, Vassilei ja Gerasim. Hän lauloi Manok-lauluyhtyeessä. Pekka Mikšijev

on esimerkkinä nuorille näyttelijöille, hän jatkaa.

Pekka Mikšijev alkoi näytellä vuonna 1957, mutta samana vuonna hän lähti kahdeksi vuodeksi armeijaan. Armeijan jälkeen Mikšijev on ollut vakituisessa työssä Kansallisessa

teatterissa vuodesta 1959.

Näyttelijän ensimmäinen päärooli oli Juhani Erkon näytelmässä Kullervo vuonna 1965.

Pekka Mikšijev ei ole koskaan kieltäytynyt hänelle ehdotetuista rooleista. Hän onsitä mieltä, että näyttelijän ei saa esittää rajoja roolien valinnassa. Näyttelijän on esitettävä erilaisia rooleja. Se rikastuttaa ja lisää kokemusta. Silloin näyttelijä tulee monipuoliseksi.

Mikšijev on tähdittänyt monia näytelmiä. Hän on luonut omat roolihahmonsa aina nopeasti ja vaistomaisesti sekä ihmetellyt välillä rooliensa julmia, onnettomia ja allanhimoisia mieshahmoja. Viteleen kylässä syntyneelle Pekalle Aunuksen maa on kotimaa. Hänen työssään karjalan- ja suomenkieliset näytelmät ovat olleet aina etusijalla.

Pekka Mikšijev on esiintynyt noin 250 roolissa, jotka ovat olleet syviä dramaattisia ja komediarooleja.

