Mikä houkuttelee turisteja Karjalaan?

Karjalan matkailuhallinnon johtajan Jekaterina Biktimirovan mukaan viime vuoden matkailusesonki oli menestyneempi kuin vuonna 2017. Karjalan tasavallassa kävi viime vuonna 800 000 matkailijaa.

— Kolmen viime vuoden aikana matkailijoiden määrä Karjalassa on kasvanut huomattavasti. Talvella turistit käyvät Karjalassa enimmäkseen uudenvuoden jälkeisellä lomaviikolla. Haluaisimme muuttaa tilanteen. Olisi toivottavaa, jos turistit kävisivät tasavallassa koko talven aikana, matkailuhallinnon johtaja sanoo.

Biktimirovan mukaan Karjala aikoo houkutella lisää matkailijoita. Päätavoitteena on lisätä ulkomaisten matkailijoiden määrää.

— Nyt suurin osa ulkomaisista turisteista on suomalaisia. Haluamme, että Karjalassa vierailisi turisteja myös muista maista, Biktimirova lisää.

Matkailijoita houkutellaan Karjalaan luonnonnähtävyyksillä ja uusilla aktiviteeteilla.

— Karjalan tarjoaa nyt erilaisia talviaktiviteetteja. Kalastuksen, metsästyksen, laskettelun lisäksi kehitetään muuta kuten uintia kylmässä vedessä kuivapuvussa ja koirakelkkailua, Biktimirova kertoo.

Kuitenkin elämysten, kokemusten ja kauniin luonnon lisäksi matkailija tarvitsee hyviä tai jopa erinomaisia asiakaspalveluja.

— Venäläinen perinneruoka maistuu meille, mutta ulkomaalaiset oudoksuvat sen makeutta. Siitä syystä karjalaisen perinneruoan lisäksi ravintoloiden ja kahviloiden on tarjottava ulkomaalaisille syötävää ja juotavaa heidän makutottumusten mukaan, Venäjän maantieteellisen seuran ympäristömatkailun lautakunnan puheenjohtaja Anton Juško kertoo.

