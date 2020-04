Musiikista voimaa

Suurta musiikkia pikkukaupungeissa -yhteistyöhanke käynnistyi helmikuussa 2020. Sen idea syntyi tammikuussa 2019, kun venäläiset hankekumppanit kävivät Suomessa ja tapasivat Joensuun kaupungin edustajia.

— Tapaamisen aikana pohdittiin, että maailmassa on paljon erilaisia pikkukaupunkeja. Ne kaikki ovat omalla tavallaan hienoja ja mielenkiintoisia. Kuitenkin toiset kaupungit ovat houkuttelevampia kuin toiset. Esille nousivat kysymykset siitä, mikä tekee pienistä paikkakunnista viehättäviä ja millä keinolla paikallista houkuttelevuutta kehitetään, Karjalan filharmonian johtaja Irina Ustinova selittää.

Neuvottelujen tuloksena on syntynyt Karjalan tasavallan ja Pohjois-Karjalan välinen hanke Suurta musiikkia pikkukaupungeissa. Tehokkaaseen musiikkiin keskittyvän yhteistyön avulla Petroskoista, Kontupohjasta ja Joensuusta saadaan viehättävät vierailukohteet.

— Hankkeen tavoitteita ovat näkyvyyden lisääminen pienille paikkakunnille rajan molemmin puolin ja yhteisen markkinointistrategian kehittäminen, suomalainen hankekoordinaattori Anna Maria Kupiainen sanoo.

— Suomen puolella tapahtuvaan toimintaan hankkeen osalta kuuluu Pohjois-Karjalan alueen musiikki- ja taidefestivaalien verkostoituminen, Joensuun Musiikkitalven kehittäminen sekä Joensuun kaupunginorkesterin ja Karjalan filharmonian sinfonianorkesterin yhteiskonsertin järjestäminen, Kupiainen luettelee.

Joensuussa ja sen lähialueilla tapahtumia ja aktiviteetteja riittää ympäri vuoden. Hankkeen yksi tärkeimmistä fokuksista onkin juuri keskellä talvea järjestettävä Joensuun Musiikkijuhlat. Hankkeen aikana siitä halutaan tehdä yhä kiinnostavampi turisteille kuin ennen.

Hankeneuvonta on siirtynyt etätyöhön koronatilanteen vuoksi. Se ei kuitenkaan estä intensiivistä työskentelyä, koska se jatkaa tärkeiden asioiden pohtimista verkon välityksellä.

— Koronatilanne ei ole estänyt hankkeen suunnittelua ja eteenpäin vientiä. Olemme olleet partnereiden kesken tiiviisti sähköpostiyhteydessä ja pitäneet etäpalavereita online. Hanke etenee tällä hetkellä suunnitelmien mukaan, Anna Maria Kupiainen kertoo.

Hankekumppanit keskustelivat muun muassa tilaussävellyksistä Suomesta ja Venäjältä sekä mahdollisista säveltäjistä.

— Konserttia varten venäläiset ja suomalaiset säveltäjät säveltävät uusia teoksia. Aiheena on Karjala. Tavoitteena on saada konserttiin kolmen venäläisen ja kolmen suomalaisen säveltäjän teoksia. Tässä vaiheessa olemme valinneet kaksi säveltäjää, pietarilaisen Ilja Kuznetsovin ja moskovalaisen Aleksei Kurbatovin. Muista ehdokkaista neuvotellaan nyt, Irina Ustinova kertoo.

Karjalan filharmonia aikoo nyt hankkia äänityslaitteet, joiden avulla Joensuun kaupunginorkesterin ja filharmonian sinfoniaorkesterin yhteiskonsertti äännitetään.

Karjala-aiheisia sävellyksiä kuullaan myös Valofestivaalilla. Se järjestetään kesällä 2021 Kontupohjassa. Musiikin säestämä valoshow esitetään festivaalilla.

Suurta musiikkia pikkukaupungeissa on Karelia CBC -ohjelman rahoittama hanke. Suomalainen partneri on Joensuun kaupungin kulttuuripalvelut. Venäläinen pääpartneri on Karjalan tasavallan festivaali- ja kulttuuritapahtumien järjestämisestä vastaava järjestö. Hankkeessa mukana ovat myös Karjalan filharmonia ja Karjalan kulttuuriministeriö.

