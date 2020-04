Netti hidastaa verkko-opetusta

7. huhtikuuta Karjalan koulut siirtyivät etäopetuksen. Se on uusi kokemus opettajille. Kielenopetuksessa he käyttävät verkkopelejä, videoita ja pikaviestiohjelmia. Kuitenkin verkko-opetusta vaikeuttaa hidas netti.

1.–11.luokkien oppilaat lukevat kieltä kerran viikossa. Lähetän lapsille kirjallisiä tehtäviä ja ohjeita siitä, mitä heidän pitää tehdä.Kaikki lapset opiskelevat ahkerasti.Nyt olen tutkimassa mahdollisuutta, miten voin harjoittaa oppilaiden kanssa puhetaitoja.On mahdotonta järjestää reaaliaikaisia oppitunteja, koska Kalajoessa nettiyhteys ei ole aina riittävän nopea. Naapurikylässa monilla ei ole jopa internetiä.

Maria Mironova, Kalajoen koulun vepsän kielen opettaja

Verkko-opetus on tietysti haaste kansalliskielten opettajille.Nettisivulle nimeltään Venäjän sähköinen koulu on koottu paljon tehtäviä ja tukimateriaaleja eri oppiaineiden opetukseen paitsi suomen kieleen. Tilanteesta huolimatta olen varma, että saan paljon hyödyllistä kokemusta ja parannan opetustapojani.Kielen opiskelu on järjestetty opetussuunnitelman mukaisesti. Teen kaikkeni, jotta oppitunnit sujuvat kiinnostavasti. Verkko-opetuksessa käytän oppikirjojen tehtävien lisäksi erilaisia verkkopelejä ja äänitallenteita.

Nina Grigoruk, Petroskoin 2. koulun suomen kielen opettaja

Lisää aiheesta lehdessä 15.04.2020