Neuvostoklassikkoa nähtiin vepsäksi

Aleksandr Vampilovin teoksia on käännetty usealle kielelle, muun muassa englanniksi, espanjaksi, serbiaksi, kiinaksi, ranskaksi, saksaksi, puolaksi ja norjaksi. Tänä vuonna hänen teoksensa on käännetty vepsäksikin.

Vepsänkielinen ensi-ilta nähtiin Kansallisen teatterin pienellä näyttämöllä viime viikonloppuna. Kyseessä on lyyrinen komedia Kodi iknoil pöudolepäi.

Ohjaaja Snežana Saveljeva on siirtänyt Vampilovin näytelmän tapahtumat vepsäläiseen kylään. Kun ohjaaja sai käsiinsä käsikirjoituksen, hän ei voinut enää kieltäytyä toteuttamasta sitä.

— Vampilovin teokset ovat nerokkaita, pienistä laajoihin näytelmiin. On miellyttävä työskennellä hänen näytelmiensä parissa. Tietysti me ”hulinoimme” ja olemme tulkinneet teoksen omalla tavalla. Olemme siirtäneet Vampilovin tarinan Soutjärven kylään ja tuoneet näytelmään vepsäläisiä värejä, ohjaaja kertoo.

Näytelmä kertoo rakkaudesta. Ohjaaja on punonut juoneen sivuaiheen, vepsäläisen kylän maailman. Myös hieno oivallus on ollut ottaa näytelmään mukaan vielä yksi hahmo, Kuoro.

Vepsännöksen on tehnyt kielentutkija ja runoilija Nina Zaitseva. Hän on avannut yhteyden vepsäläisen kulttuurin ja Vampilovin välillä.

Vepsää puhuvat näytelmässä pääosin Kansallisen teatterin näyttelijät Aleksandra Aniskina ja Andrei Gorškov, jotka esiintyvät päärooleissa.

— Olen avannut itselleen vepsän kielen. Vepsä on vanhempi kuin livvinkarjala. Lukuisia eroja lukuun ottamatta se on kuitenkin livvinkarjalan kaltainen. Siksi minulle ei syntynyt kielivaikeuksia, Andrei Gorškov sanoo.

Aleksandra Aniskina on haaveillut pitkään vepsänkielisestä esityksestä.

— Tämä näytelmä on erityisen tärkeä minulle. Vepsän kieli on minun kieleni. Molemmat vanhempani ovat vepsäläisiä. Äitini on kotoisin Kalajoen kylästä, isäni on Vologdan vepsäläinen. Lapsuudessani puhuin hieman vepsää, mutta sitten unohdin kielen. Teatterin ohjelmistossa ei ole vepsänkielisiä näytelmiä. Minulla on ollut ikivanha haave näytellä päärooli vepsän kielellä, Aniskina kertoo.

