Peer Gynt lähtee Ruskealaan

Karjalan kansallisen teatterin näyttelijät osallistuivat maaliskuussa teatterityöpajaan, jonka aikana he etsivät Henrik Ibsenin klassikoteoksen Peer Gyntin visuaalisia tulkintoja ja harjoittelivat tulevaa kantaesitystä.

Edessä on vielä paljon työtä. Se jatkuu suomalaisten näyttelijöiden kanssa Sortavalassa järjestetyllä teatterileirillä kesäkuussa.

— Esityksen erikoisuus on siinä, että kaikki tapahtuu taivasalla. Se on vaikeaa, koska perinteiset teatterikeinot eivät toimi. Teatterinäyttämölle voi rakentaa mitkä tahansa lavasteet, joilla luodaan sopiva tunnelma. Kesäteatterissa näyttelijöiden on osattava pitää

katsojan huomio vangittuna huolimatta siitä, että lähellä vesi solisee tai lintu lentää, esityksen ohjaaja Kirill Sbitnev sanoo.

Kansallisen teatterin johtaja Irina Šumskaja ehdotti sitä, että Peer Gynt saisi kantaesityksensä Theatre Crossroads -hankkeen aikana.

— Valinta on osunut Ibseniin, koska hän on pohjoismainen kirjailija. Aikoinaan teatterissa esitettiin Ibsenin Noora-näytelmä. Se oli menestys, Peer Gyntin roolissa esiintyvä Gleb Germanov kertoo.

Karelia CBC -rahoitteinen Theatre Crossroads -hanke alkoi lokakuussa 2018 ja kestää syyskuun loppuun. Partnereina ovat Karjalan kansallinen teatteri, Karjalan kulttuuriministeriö, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria ja Pohjois-Karjalan

Teatteriyhdistys.

Hankkeen aikana luodaan esitys, jonka idea on ihmisen sisämaailman tutkimista. Siinä käytetään kehon kieltä, musiikkia, soittimia ja metsän ääniä luomaan äänimaisemaa.

Peer Gynt saa kantaesityksensä Ruskealan marmoripuistossa elokuussa.

Lisää aiheesta lue Karjalan Sanomissa 8. huhtikuuta.