Pyöreä aukio kertoo historiallisia tarinoitaan

Karjalan kansallisen museon näyttely Pyöreän aukion historia on tehty InterActiveHistory -hankkeen aikana. Rajat ylittävän Karelia ENI CBC -ohjelman tuella museo kertoo Petroskoin Lenininaukion historiasta. Aikoinaan aukio nimettiin Pyöreäksi aukioksi sen muodon mukaan.

— Merkittävät tapahtumat ovat aina saaneet petroskoilaiset tapaamaan Pyöreällä torilla. Täma on nähnyt Venäjän ruhtinaiden vierailuja ja sotilaiden marsseja, Kansallisen museon johtaja Mihail Goldenberg sanoo.

— Uusi näyttely on hyvä keino herättää kiinnostusta pyöreää aukiota kohtaan, hän väittää.

Näyttelykierroksella tutustutaan Pyöreän aukion pienoismalliin. Se paljastaa, miltä aukio näytti vuosina 1775—1785 heti sen jälkeen, kun aukio rakennuksineen valmistui. Näyttelyssä on myös esillä panoraamakuvia aukiosta eri vuosikymmenten ajalta.

— Näyttelyn kohderyhmänä on ensisijaisesti petroskoilaiset. He voivat saada uusia tietoja tutusta paikasta. Haluamme kiinnittää kaupunkilaisten huomiota aukioon, jolla he kävelevät usein, mutta eivät tiedä sen rikasta historiaa, näyttelyn kuraattori Jekaterina Logvinenko kertoo.