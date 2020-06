Rantakatu saa uuden asun

Tänä vuonna Petroskoissa tehdään suuria kunnostustöitä tasavallan satavuotispäivän yhteydessä. Petroskoin rantakatu saadaan kuntoon. Urakoitsijaksi on valittu. Rantakadun kunnostaminen on jo alkanut. Kunnostustyöt tehdään kahdessa vaiheessa. Tänä vuonna rantakadulla muun muassa kunnostetaan jalkakäytäviä ja uusitaan huonokuntoinen asfaltti. Suunnitelmien mukaan ensimmäinen vaihe valmistuu kesän loppuun mennessä. Kunnostustyöt maksavat 83,9 miljoona ruplaa. Kunnostussuunnitelman on laatinut Štrih-yritys.

— Ensi vuonna laaditaan rantakadun tukimuurin korjaussuunnitelma, Petroskoin kaupunginhallituksen lehdistöpalvelun päällikkö Annkki Siltšenko kertoo.

Petroskoin asuintalojen julkisivujen korjaukseen on myönnetty 180 miljoonaa ruplaa.

— Suunnitelmien mukaan korjataan 48 asuintalon julkisivut, Siltšenko sanoo.

