Somet edistävät karjalan käyttöä

Karjalan kieli menneisyydestä tulevaisuuteen -hanke on alkanut Karjalassa.

Projektiin hakeutuneita on yli 40. He ovat Prääsän, Kalevalan, Aunuksen ja Karhumäen piireistä sekä Petroskoista ja Kostamuksesta. Hankkeen tarkoitus on edistää kielen oppimista ja sen käyttöä verkkosivujen avulla.

Karjalan karjalaisten, vepsäläisten ja suomalaisten resurssi ja mediakeskuksen johtajan Inna Nippolaisen mukaan sosiaalisissa medioissa on paljon ryhmäsivuja, jotka edistävät karjalaa ja karjalaista kansankulttuuria. Hän korostaa, että kuitenkin vain pieni osa someryhmien seuraajista on aktiivisia.

He käyttävät somessa usein venäjän kieltä, vaikka voisivat käyttää äidinkieltään. He arvelevat, että kukaan ei ymmärrä heitä, Nippolainen kertoo.

— Haluamme motivoida ihmisiä somettamaan karjalaksi, hän jatkaa.

Nippolaisen mukaan monet someryhmien ylläpitäjät kaipaavat someryhmien toimintaa koskevia ohjeita ja vinkkejä. Tasavallan piireissä ja Petroskoissa pidettävissä opetusseminaareissa heille kerrotaan, miten saa lisää seuraajia ja miten ylläpitää someryhmää.

— Mielenkiintoinen someryhmä voi innostaa ihmisiä tutkimaan kansankulttuuria ja opiskelemaan kieltä, Nippolainen sanoo.

Lisää aiheesta Karjalan Sanomissa 12. helmikuuta.