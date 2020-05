Tieto tartunnoista löytyy koronakartalta

Nyt Karjalan asukkaat voivat saada tietää, mistä kerrostaloista tasavallassa on löydetty koronatartunnat. Tiedot löytyvät online-kartalta.

Kartalta löytyy kerrostalojen osoitteet ja päivämäärä, jolloin koronatartunta on löydetty. Porraskäytävää, asunnon numeroa sekä sairastuneiden henkilötietoja ei merkitä kartalle. Jos COVID-19 on löydetty yksityisestä omakotitalosta, kartalle merkitään vain katu. Siitä huolimatta uusi palvelu on aiheuttanut sosiaalisessa mediassa kovia kiistoja siitä, onko eettisesti oikein julkaista sellaista informaatiota verkkoon.