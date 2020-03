Uusi konsuli tutustuu Karjalaan

Suomen Pietarin-pääkonsulaatin Petroskoin toimipisteen uusi konsuli Johannes Puukki perehtyy aktiivisesti paikallisiin yhteisöihin ja kulttuurilaitoksiin. Ensimmäisen matkansa Petroskoihin ja yleensä Karjalaan hän teki vasta viime vuoden joulukuussa.

— Aikaisemmin Venäjällä kävin vain Pietarissa ja Moskovassa. Venäjän Karjala on minulle aivan uusi alue. Tuntemukseni Karjalasta liittyy enemmän meidän yhteiseen historiaamme, Puukki myöntää.

Petroskoissa konsulin tapaa nyt usein eri paikoissa. Vaikuttavimmat hänen ensimmäisistä näkemistään nähtävyyksistä ovat Ääninen, musiikkiteatterin balettiesitys ja Karjalan kansallinen kirjasto.

— Kirjaston ylösportaikko on hieno. Kirjastossa on erilaisia tiloja, joihin voivat tulla pienet lapset, nuoret ja aikuiset. On myös vähän yhteistä sisustusta. Taustalla on samanlaista ajattelufilosofiaa kuin Helsingin Oodi-kirjastossa, konsuli huomaa.

Myös hän otti vastaan konsulaatissa journalismin perusteitä kerhossa lukevia koululaisia ja tapasi myös Karjala—Suomi-ystävyysseuran jäseniä.

Konsulin mielestä venäjän kieltä Suomessa puhuvilla ja suomea Venäjällä puhuvilla on yhteinen kosketuspinta — kulttuuri.

— Sen pohjalle voi rakentaa hyvin tulevaisuutta, hän jatkaa.

Puukki on valmis tukemaan jatkossa kulttuurivaihtoa, liiketoimintaa ja hankeyhteistyötä. Esimerkiksi Petroskoin konsulaatin ja Karjalan Sanomien toimituksen viime vuonna käynnistämä Kielikeittiö-hanke saa jatkoa tänä vuonna.

— Me ollaan avoimia ehdotuksille, ihmisten ideoille siitä, miten suomen kieltä ja kulttuuria voi tuoda Karjalassa eteenpäin. Jatketaan samoja hyviä asioita, joita aikaisemmin on tehty, Puukki sanoo.

