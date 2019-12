Uutislähetyksiä juonnetaan vepsäksi

Vepsänkieliset ohjelmat aloitettiin vielä 1980-luvulla, mutta uutislähetyksiä alettiin juontaa vepsäksi vasta hiljattain.

— Ensimmäisen uutislähetyksen juonsin vepsäksi 4. joulukuuta 2019, toimittaja Jelizaveta Makarova täsmentää.

Murmanskista syntyisin oleva Makarova on työskennellyt Karjalan valtiollisessa televisio- ja radioyhtiössä syyskuusta 2019. Samalla hän opiskelee Petroskoin valtionyliopiston itämerensuomalaisen filologian laitoksella.

— Opiskelen yliopistossa neljännellä vuosikurssilla. Erikoistun vepsäläiseen ja suomalaiseen filologiaan. Viime kesänä olin harjoittelussa Karjalan valtiollisessa televisio- ja radioyhtiössä. Minulle ehdotettiin toimittajan työtä. Se on kiinnostavaa. Minulla on mahdollisuus tavata kiintoisien ihmisten kanssa. Se on myös hyvä kielikylpy. Aikatauluni on mukava, sillä ehdin hoitaa toimittajan tehtäviä opiskelun ohella. Minun tekemäni ensimmäinen uutinen oli kaivosmiesten päivästä Kalajoen kylässä, Makarova kertoo.

Ehtiäkseen suoralähetyksen alkuun Makarova heräsi kello 5.30. Häntä jännitti. Hän pelkäsi tehdä virheen. Hänellä oli neljä harjoituskertaa ennen livelähetystä.

— Teemme vähintään kaksi vepsänkielestä uutista joka viikko. Avustajanani ovat ohjelmista vastaava toimittaja Maria Filatova ja radiotoimittaja Darja Švetsova, Makarova jatkaa.

Vepsänkielisiä suoria lähetyksiä voi katsoa arkiaamuisin kello 9.00 sekä Karjalan valtiollisen televisio- ja radioyhtiön verkkosivuilla.

